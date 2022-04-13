Prof. Dr. Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Prof. Dr. Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı

AA - Melik Fırat Yücel - Güncel
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, İstanbul'da toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, İstanbul'da toprağa verildi.

Beyaz için Esenler Merkezi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Beyaz'ın cenazesi, akrabası Mehmet Batan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Genel Başkanı Fermani Altun, Türk Ortodoks Patrikhanesi ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu çelenk gönderdi.

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı

AA / Melik Fırat Yücel - Güncel

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