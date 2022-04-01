Prof. Dr. Yaşar: Çöl tozu tabakası koronavirüsün havada kalış süresini artırıyor

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim üyesi ve iklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, mart sonu, nisan başında Sahra Çölü'nden gelen ve Türkiye'de etkili olan toz tabakasının, koronavirüsün havada kalış süresini artırdığını belirtti. Yaşar, çöl tozlarının 2020 ve 2021 verilerinde de nisanın ilk yarısında vaka sayılarında artışa yol açtığının tespit edildiğini kaydetti.

Türkiye'nin Kuzey Afrika'dan gelecek çöl tozunun etkisi altına gireceğinin tahmin edilmesinin ardından DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim üyesi ve iklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, konuyla ilgili açıklama yaptı. Geçmiş yıllara yönelik hazırladığı veriler üzerinden değerlendirme yapan Prof. Dr. Yaşar, uyarılarda bulundu. Bugünlerde yoğun olan çöl tozlarının yaşam için önemini de vurgulayan Yaşar, "İçinde tabakalı silikat barındırır. Her yıl yaklaşık 2 milyar ton toz, çöllerden kalkarak dünyayı gübreler. Sonuç olarak verim artışına neden olur. Ne kadar çok çöl tozu gelmişse o kadar ürün artışı olur. Çöl tozunun geldiği mart sonu ve nisan başı itibarıyla doğa uyanır. Bu da muhteşem bir tarımsal ve biyolojik zenginlik yaratır ancak çöl tozu virüsler için çok iyi barınacak ortam da sağlar. Tabakalı silikat normalde havada çok az oranda bulunur ancak çöl tozlarının taşındığı zaman bu oran artar. Hapşırdığınız zaman normalde 3 saniyede virüs aşağı inerken, tabakalı silikatın yoğun olduğu çöl taşınımının olduğu dönemde virüs birkaç saat askıda kalır. Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmalarında bu ortaya konmuş durumda" dedi.