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Prof. Dr. Lokman Aslan'dan Ayılara Karşı Almamız Gereken Önlemler

Prof. Dr. Lokman Aslan'dan Ayılara Karşı Almamız Gereken Önlemler
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, ayılardan korunmak için gürültü çıkarılması ve yaban hayvanlarına yiyecek verilmemesi gerektiğini açıkladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, ayıların saldırısından korunmak için gürültü çıkarılması önerisinde bulundu.

Aslan, AA muhabirine, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nün yılın her döneminde doğaseverlerden ilgi gördüğünü söyledi.

Bölgeye giden ziyaretçilerin yol üzerinde boz ayılarla karşılaştığını belirten Aslan, zaman zaman ayıların saldırısına maruz kalanların da olduğunu ifade etti.

Van Gölü Havzası'nda genelde boz ayıların yaşadığını dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

"Ayılar genellikle insanlarla karşılaşmak istemezler, görünce kaçar veya saklanırlar. İnsanlar son zamanlarda yaban hayvanlarının yaşam alanlarına kadar gitti. Doğayla ilgili bazı bilgilere sahip değilseniz tehlikelilerle karşılaşabilirsiniz. Son dönemlerde Nemrut Krater Gölü bölgesinde yapılan piknik, kamp gibi etkinlikler ayılarla karşılaşmayı artırdı. Alanda yiyecek bulmak için efor sarf eden bir yaban hayvanına yiyecek verirseniz denge değişikliğine neden olursunuz. Bu hayvanlara bir süre sonra yiyecek vermediğinizde saldırıya geçer. Vatandaşlarımızın hiçbir yaban hayvanına yiyecek vermemesi gerekiyor."

Ayı saldırılarının bazen istenmeyen sonuçlar doğurduğuna dikkati çeken Aslan, "Doğa yürüyüşüne çıktığınızda yanınıza bir düdük veya zil alın. Ayılar yüksek sesten korkar ve geri çekilir. Gürültü çıkarın. Ayılarla karşılaştığınızda saldırıya geçmeyin. Geri gitmeye çalışın. Kesinlikle göz teması kurulmamalı. Yoksa sizi tehdit olarak algılar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
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