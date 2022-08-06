Prof. Dr. Kutlu: Karadeniz'de nemli sıcak hava kalp hastalıklarını tetikliyor

TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Kardiyoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Merih Kutlu, "Karadeniz Bölgesi çok nemli bölge. Nem hissedilen sıcaklığı artıran faktör. Bu kalp hastalıklarını tetikleyebiliyor hatta ne yazık ki bu hastalıklara bağlı ölüm oranlarını artırabiliyor. Yazın kalp hastalığı daha riskli hale geliyor" dedi.

KTÜ Kardiyoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kutlu, kalp hastalıklarının dünyada ve Türkiye'de en önemli ölüm nedenlerinin başında geldiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl dünyada 18 milyon kişi, Türkiye'de ise yaklaşık 200 bin kişinin kalp hastalığına bağlı hayatını kaybettiğini söyleyen Prof. Dr. Kutlu, "Bu sayı her yıl daha da artarak devam ediyor. Karadeniz Bölgesi de çok nemli bir bölge. Nem hissedilen sıcaklığı artıran bir faktör. Bu durum kalp hastalıklarını tetikleyebiliyor hatta ne yazık ki bu hastalıklara bağlı ölüm oranlarını artırabiliyor. Yaz aylarında kalp hastalığı daha da riskli hale geliyor" diye konuştu.

Bilinen kalp hastalığı olmayanların da kalp krizi ile karşı karşıya kalabileceğini belirten Prof. Dr. Kutlu, "Özellikle bizim çok önemsediğimiz bir şikayet var. Bu da göğüs ağrısı. Her göğüs ağrısı kalp hastalığı olduğu anlamına gelmiyor. Sağlıklı olduğunu düşünen kişiler göğüste baskı, yanma, ağırlık hissi, sıkışma sanki bir yük varmış göğsümde gibi şikayetleri varsa bunu çok önemsesinler. Mutlaka doktora başvursunlar. Bunun dışında bazen hastalarda göğüs ağrısı olmayabilir ancak nefes darlığı şikayeti olabilir. Çabuk yorulabilirler, biraz hareket ettikleri zaman nefes darlığı hissedebilirler, günlük aktiviteleri sırasında zorlanabilirler bu hastaların da doktorlarına başvurmasını öneriyorum. Yine aynı şekilde ufacık hareketle ya da hiç hareket etmeden çarpıntıları olan hastalar, bayılma ya da baygınlık geçiren hastaların da yine doktor kontrolünden geçmelerini öneriyorum" diye konuştu.