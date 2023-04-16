Prof.Dr. Kurnaz : 2050 yılına kadar Boğaz'daki yalıları birkaç kez su basmış olacak

İKLİM değişikliği ve buzullardaki erimelerin okyanus ve denizlerdeki suyun yükseklik seviyelerini ve ekosistemi etkilediğine dikkat çeken Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, " Marmara Denizi'nde 2050 yılına kadar su seviyesinde en az 50 santimetre civarında bir yükselme görüyor olacağız; 2050 yılına kadar Boğaz'daki yalılar, Kadıköy'deki metro gibi noktalara birkaç kez su basmış olacak. Marmara Denizi'nde suyun ısınma durumu da var. Ondan dolayı iki sene önce çok kötü bir müsilaj yaşadık. İnşallah bu sene Mayıs ayında o kadar kötü bir şey görmeyiz. Çünkü; şu sıra epey yoğun bir yağışla karşılaştık, Bu da Marmara Bölgesi açısından müsilajın hafif hafif kapısını aralıyor" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, iklim değişikliği ve kutuplarda yer alan buzullardaki erimelerin Marmara Denizi'ne etkileri konusunda uyarılarda bulunarak, Marmara Denizi'nin su seviyesindeki yükselmelerin, İstanbul Boğazı'na yakın noktalarda bulunan birçok yapıda ve sahile yakın toplu taşıma istasyonlarında gelecek yıllarda problemlere yol açacağını belirtti.

MARMARA DENİZİ'NDE EN AZ 50 SANTİMETRE CİVARINDA YÜKSELME GÖRÜYOR OLACAĞIZ

TARIM YAPANLAR, BİTKİLER VE HAYVANLAR ETKİLENECEKLER

YAŞANAN YOĞUN YAĞIŞLAR MARMARA BÖLGESİ'NDE MÜSİLAJIN KAPISINI ARALIYOR

Marmara Denizi'nde suyun ısınmasına da dikkat çeken Kurnaz, "Bundan dolayı iki sene önce çok kötü bir müsilaj yaşadık. İnşallah, bu sene Mayıs ayında o kadar kötü bir şey görmeyiz. Çünkü, şu sıra epey yoğun bir yağışla karşılaştık. Bu da Marmara Bölgesi açısından müsilajın hafif hafif kapısını aralıyor. Müsilajla karşılaşma ihtimalimiz Marmara Bölgesi'nde her zaman var. Çünkü, aşağı yukarı tamamen yağışla alakalı bir konu ve ne kadar çok yağış olacak olursa Marmara Bölgesi'nin çevresinde gübreyi denize taşıyarak o müsilajın beslenmesine neden oluyor. Tek sebebi bu değil ama en önemli sebeplerinden bir tanesi" ifadelerini kullandı.