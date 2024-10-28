Prof. Dr. Ahmet Aslan, Cumhuriyetin 101. Yılı Özel Buluşmasında Konuşacak
TÜRK felsefeci ve akademisyen Prof. Dr. Ahmet Aslan, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde 'İkinci Yüzyıla Girerken Cumhuriyet' konulu konferans verecek. Etkinlik 30 Ekim'de başlayacak.
TÜRK felsefeci, akademisyen ve çevirmen Prof. Dr. Ahmet Aslan, 30 Ekim'de Cumhuriyetin 101'inci Yılı Özel Buluşmasında İstanbul Kültür Üniversitesi'nin Fen-Edebiyat Fakültesi'nin konuğu olacak.
'İkinci Yüzyıla Girerken Cumhuriyett' başlıklı konferans, üniversitenin Ataköy Yerleşkesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezinde 30 Ekim çarşamba günü 10.00'da başlayacak ve katılım ücretsiz olacak.