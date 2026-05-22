Almanya ve Polonya, Trump'ın "Polonya'ya ilave 5 bin asker gönderme kararından" memnun

Polonya ve Almanya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Polonya'ya ilave 5 bin asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı. İki ülke yetkilileri, Prag'daki GLOBSEC Forum'da NATO'nun caydırıcılığı ve savunma harcamalarına vurgu yaptı.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen GLOBSEC Forum 2026'daki "Avrupa'nın İvmesi: Küresel Kırılma Sürecinde Avrupa'nın Rolünü Yeniden Belirlemek" başlıklı panelde konuştu.

Sikorski, Polonya'ya ilave 5 bin asker konuşlandırılması kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Avrupa'nın, kendi bölgesindeki güvenlik konusunda daha fazla sorumluluk üstlendiğini söyleyen Sikorski, genel tablonun güven verdiğini dile getirdi.

Sikorski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "3 günlük askeri operasyonunun" beşinci yılına girdiğine işaret ederek, "Putin, dünyanın ikinci büyük ordusuna sahip olduğunu sanıyordu. Biz de öyle sanıyorduk." dedi.

Rusya konusunda paniğe kapılmaları için bir neden görmediğini söyleyen Sikorski, "Putin'i caydırmaya devam etmeleri gerektiğinin" altını çizdi.

Almanya, savunma harcamalarını önemli ölçüde artırdı

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul da Trump'ın Polonya'ya ilave 5 bin asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Wadephul, asker sayısından ziyade NATO'nun kabiliyetlerine odaklandıklarını belirterek, 6 hafta sonra Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde birlik göstereceklerine dair bir güven duyduklarını vurguladı.

Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nden çıkacak "iyi sonucun" neye benzeyeceği sorusuna Wadephul, "İyi sonuç, hepimizin, birbirimize verdiğimiz sözlerin yerine getirildiğini fark etmemizdir." yanıtını verdi.

Wadephul, Almanya'nın savunma harcamalarını önemli ölçüde artırdığına dikkati çekerek, sadece rakamlara değil, somut askeri yeteneklere bakılması gerektiğini kaydetti.

İki lider de Ukrayna verilen desteğin önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
