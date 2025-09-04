Haberler

Polonya'da Elbit Systems'in Katılımı Protesto Edildi

Polonyalı aktivistler, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda İsrailli Elbit Systems şirketinin katılımını kırmızı boya atarak protesto etti. Olay sonucunda iki kişi gözaltına alındı.

Polonyalı aktivistler, İsrailli savunma sanayi şirketi Elbit Systems'in Polonya'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarına (MSPO) katılımını kırmızı boya atarak protesto etti.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, ülkenin önde gelen savunma sanayi fuarlarından, bu yıl 33'üncüsü düzenlenen MSPO Kielce şehrinde başladı.

İsrailli savunma sanayi şirketi Elbit Systems'in söz konusu fuara katılımı, Polonyalı aktivistler tarafından protesto edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, aktivistlerin Elbit Systems standına kırmızı boya fırlattığı ve Filistin sloganları attığı görüldü.

Polis, olayla ilgili Poznan'dan 21 yaşındaki bir kadın ile Varşova'dan 26 yaşındaki bir erkeği gözaltına aldı.

Polonya'daki Filistin destekçileri, 2-5 Eylül arasında düzenlenen MSPO fuarına İsrailli şirketlerin katılımına tepki gösterdi.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
