Polisten kaçarken kaza yaptı, otomobilinden uyuşturucu çıktı

SAMSUN'da sürçüşünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, alt geçit duvarına çarptı. Hasarlı kaza sonrası otomobilde narkotik köpeği 'Tony' ile yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde bugün saat 10.00 sıralarında polis 55 BAM 56 plakalı otomobilin sürücüsü B.P.'ye (30) dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, ekipler de peşine düştü. Takip sırasında B.P.'nni (30) kontrolünü yitirdiği otomobil, Yeşilkent Alt Geçidi'nin duvarına çarptı. Narkotik ve trafik polisleri hasar gören otomobildeki B.P. ve H.A.'yı (39) gözaltına aldı. Şüphelilere 'dur' ihtarına uymayarak kaçtıkları gerekçesiyle toplam 9 bin 568 TL cezai işlem uygulandı.Narkotik köpeği 'Tony' ile otomobilde yapılan aramada, döşemenin altına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.