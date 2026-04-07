Ağrı'da polis ekipleri minik öğrencilerin misafiri oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde görev yapan polis ekipleri, öğrencilerle bir araya gelip mesleklerini anlattı.

Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Aile Destek Merkezi'nde eğitim gören çocukları ziyaret etti.

Polis ekipleri, çocuklarla sohbet edip mesleklerini eğlenceli ve öğretici bir şekilde anlattı.

Görevlerinin sadece suçla mücadele etmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda topluma yardım etmek, güvenliği sağlamak ve vatandaşların yanında olmak olduğunu miniklere örneklerle aktaran polis ekipleri, çocukların merak ettiği soruları da yanıtladı.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte polis ekipleri çocuklara ikramda bulundu, hatıra fotoğrafı çekildi.