Akşehir'de polise çarpıp kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı
Akşehir'de plakasız motosikletiyle trafik polisine çarpan 17 yaşındaki sürücü, olay yerinden kaçtı ancak jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Yıldırım Mahallesi 24 Ağustos Bulvarı'nda uygulama sırasında plakasız motosiklet sürücüsü A.D (17), trafik polisi memuru Mustafa Keskin'e çarptı.
Yaralanan polis memuru, ambulansla Akşehir'deki hastaneye kaldırıldı.
Kaza yerinden kaçan motosiklet sürücüsü, bölgeden geçen jandarma ekiplerince yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Bayram Uygun