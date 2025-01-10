Piyanist Toros Can, Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi'nde Konser Verecek

Piyanist Toros Can, Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi'nde müzikseverlerle buluştu.

Can, NDS gösteri salonunda gerçekleşen konserde, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach ve Robert Schumann'ın eserlerini yorumladı.

Konser öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Can, Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi'nde çalmanın çok keyifli olduğunu belirterek, atmosferin de çok güzel olduğunu söyledi.

Toros Can, 3 farklı dönemden üç eser seslendireceğini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Bu ilginç bir program. Klavsen, forte piyano ve piyano için yazılmış eserleri çalacağım. 3 besteci de 25-26 yaşlarında bestelemiş bu üç eseri. Dolayısıyla bu bestecilerin genç yaştaki bakış açısından dolayı bambaşka yerlere gideceğiz. Programın ana odağında Schumann var. Programın en uzun eseri ona ait. Schumann'ın son bölümünü Ayla Erduran'a ithaf etmek istedim."

Genellikle 20. yüzyıl müziği çaldığına değinen Can, "Bu salonda, Metallica da çaldım. Arkasından David Bowie de çaldım. 20. yüzyıl müziği dediğiniz zaman, bayağı bir geniş bir yelpaze var. Klasik müzik, barok veya romantik gibi değil. Bu eserlere biraz daha yoğun bir ilgi varsa, daha popüler, daha rahat dinlenebilir eserler olduğu için. Bir de burada çala çala artık insanların da ayakları alıştı." dedi.

Sanatçı Can, Bela Bartok'un 153 parçadan oluşan kısa eserinin CD versiyonunu kızı Beril ile çıkarttıklarını aktararak, "Bu Türkiye'de ilk kez kaydediliyor. Bartok, Türkiye için çok önemli bir besteci. Saygun'la arkadaşlık yapmış. Bartok Kesişmeleri adı altında konser serilerimiz oldu. Bu sezon yine bunlara devam ediyoruz. Özellikle üniversitelerde, konservatuvarlarda yine çalmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kızıyla Fransa'da da konser vereceklerine işaret eden Can, 8 Şubat'ta ise AKM'de Kahve Konserlerinde sahne alacağını sözlerine ekledi.