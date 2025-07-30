Pınarhisar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Özderin, ilçeye bağlı Ataköy'ü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların isteklerini dinleyen Özderin, daha sonra köyde tamamlanan ve devam eden yatırımları inceledi.

Yatırımlar hakkında bilgi alan Özderin, her fırsatta köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştığını belirtti.

"Hoş Geldin Bebek Projesi"

Vize Belediyesince başlatılan "Hoş Geldin Bebek Projesi" devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret etti.

Ailelere hediyeler takdim eden Özalp, talepleri dinledi.

Vatandaşların özel günlerinde yanlarında olmaya çalıştıklarını dile getiren Özalp, mutlulukların paylaşıldıkça çoğaldığını söyledi.