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Pınarhisar'da gıda işletmelerine Tarım Müdürlüğü ekipleri hijyen denetimi yaptı

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Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçede gıda satışı ve üretimi yapan işletmeleri denetledi. Denetimlerde hijyen koşulları, son tüketim tarihleri ve muhafaza şartları incelendi, halk sağlığı için düzenli kontrollerin süreceği belirtildi.

Pınarhisar ilçesinde gıda satışı ve üretimi yapan işletmeler denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İlgili kanun ve mevzuat kapsamında yapılan kontrollerde, işletmelerin hijyen koşulları, gıdaların son tüketim tarihleri ve muhafaza şartları incelendi.

Ekiplerin halk sağlığının korunmasına yönelik düzenli denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA
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