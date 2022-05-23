Pınar'ı öldürdü, 'korkutmak istedim' dedi (2) - Haberler

BAŞSAVCILIK: 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, Pınar Kızıl'ın öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada 4 kişinin gözaltında alındığını bildirdi. Soruşturmanın titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürüldüğünü ifade eden Başaran'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: