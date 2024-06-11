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Piiz grubunun davulcusu ve arkadaşını darbeden sanığa 4 yıl 3 ay hapis cezası

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Ankara'da müzik grubu Piiz'in davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'un saldırıya uğramasıyla ilgili davada sanık, kasten yaralama suçundan 4 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'da müzik grubu Piiz'in davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'un 2 yıl önce eğlence mekanında Bilge Kaan Korkmaz tarafından darbedilmesine ilişkin davada sanık, hapis cezasına çarptırıldı.

KIZ ARKADAŞIMIN AYAĞINA BASTIN TARTIŞMASI

Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında,14 Aralık 2022'de konser veren rock müzik grubu Piiz'in davulcusu Mehmet Dudarık, konserin ardından sahneden inip, izleyiciler arasındaki çocukluk arkadaşı Oğuzhan Oğuz ile dans etmeye başladı. Bu sırada Bilge Kaan Korkmaz, kalabalık arasında kız arkadaşının ayağına bastığı gerekçesiyle Dudarık'a tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin ardından Dudarık, dışarı çıktı.

Piiz grubunun davulcusu ve arkadaşını darbeden sanığa 4 yıl 3 ay hapis cezası

MÜZİSYENE ARKADAN SALDIRIP YUMRUK ATTI

Dudarık, eğlence mekanının önünde telefonla konuşurken dışarı çıkan Bilge Kaan Korkmaz'ın yumruklu saldırısına uğradı. Başına aldığı yumruk darbesiyle düşen Dudarık, yerde de defalarca yumruklandı. Ağır yaralanan Dudarık, hastaneye kaldırıldı. Oğuzhan Oğuz'u da darbeden Korkmaz, gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak, Korkmaz hakkında Dudarık ve Oğuz'a karşı eylemleri nedeniyle 'Kemik kırığına sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

4 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Ankara 65'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılamaya devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanık Korkmaz ve taraf avukatları hazır bulundu. Beyanların ardından son sözü sorulan sanık Korkmaz, "Böyle bir şey keşke yaşanmasaydı ama yaşandı. Ben olanlar için çok pişmanım" dedi. Ardından kararı açıklayan mahkeme, sanık Korkmaz'a 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Piiz grubunun davulcusu ve arkadaşını darbeden sanığa 4 yıl 3 ay hapis cezası

Piiz grubunun davulcusu ve arkadaşını darbeden sanığa 4 yıl 3 ay hapis cezası

Piiz grubunun davulcusu ve arkadaşını darbeden sanığa 4 yıl 3 ay hapis cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Dudarık Oğuzhan Oğuz Ankara Suç Hukuk Müzik Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Yusuf Aricioglu:

Bundan sonra Kız arkadaşının ayağına basan çok olur

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Kompis isik:

o yumruğu ben yiyecem sonra ayağa.kalkacam sonramı onu Allah bile kurtaramaz

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sedat Dalga:

saglam vurdu baba ...

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