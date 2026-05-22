İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Siyonist medya, kamuoyunun gerçekleri görmesine izin vermiyor"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bazı medya unsurlarının İsrail kontrolünde propaganda yaptığını belirterek, Siyonist medyanın kamuoyunun gerçekleri görmesine engel olduğunu söyledi. Sosyal medyanın etkin kullanımıyla halka doğru bilgi ulaştırılması çağrısı yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bazı medya unsurlarının İsrail'in kontrolünde hareket ettiğini ve propaganda faaliyetlerinde bulunduğunu söyleyerek "Siyonist medya, kamuoyunun gerçekleri görmesine izin vermiyor." dedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Pezeşkiyan, medyanın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, halka gerçeklerin anlatılabilmesi için sosyal medyanın etkili şekilde kullanılması gerektiğine vurgu yaparak, "Siyonist medya, kamuoyunun gerçekleri görmesine izin vermiyor." ifadelerini kullandı.

Halkın doğru şekilde bilgilendirilmesi hususunun konuyla ilgili görev yapanların omzuna yüklenmiş bir görev olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, mevcut imkanlar ölçüsünde özellikle sosyal medya unsurlarından faydalanarak daha geniş kesimlere ulaşılması ve farkındalık oluşturulmasını istedi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
