Pet shop'ta çiftleştirme bahanesiyle çalınan köpeklerini arıyorlar

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde Gizem ve Ömer Eşgünoğlu çifti, 10 yıldır besledikleri erkek köpekleri 'Leo'nun, çiftleştirmek için bıraktıkları pet shop'tan çalındığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çarşamba ilçesinde Gizem ve Ömer Eşgünoğlu çifti, 10 yıldır baktıkları 'Leo' adlı ve Shivava cinsi köpeği, iddiaya göre, 10 Mayıs'ta ısrarla çiftleştirmek isteyen pet shop sahibine bıraktı. Bu sırada markete giden çift, kısa süre sonra döndüğünde pet shop'un kapalı olduğunu köpeğin de olmadığını fark etti. Pet shop sahiplerine ulaşamayan çift, savcılığa, köpeklerinin çalındığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Çift ayrıca kayıp köpekleri için bastırdıkları el ilanlarını sokak ve caddelere asarak aramayı sürdürüyor.

Köpeğiyle arasındaki duygusal bağın çok güçlü olduğunu belirten Gizem Eşgünoğlu ise "Bize 'Şikayetinizi geri çekin, parası neyse biz size verelim. Gelin buradan kedi beğenin, köpek beğenin, farklı bir yolda uzlaşalım' diyorlar ama ben uzlaşmak istemiyorum. Para veya başka bir şey istemiyorum. Ben köpeğimi istiyorum. Her yere müracaat ettim bunun için. Bir an önce köpeğimi istiyorum. 'Leo' 10 yıldan beri benimleydi. Çok üzgünüm, 'Leo'yu geri istiyorum" dedi.