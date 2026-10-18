Peskov, St. Petersburg'a İHA saldırılarına sistematik yanıt verildiğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın St. Petersburg'a düzenlediği İHA saldırılarına Rusya'nın sistematik yanıt verdiğini belirtti. Peskov, saldırıların Kiev'in saldırı kapasitesini azaltmayı amaçladığını ve sonuç aldıklarını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Rusya'nın St. Petersburg şehrine yönelik saldırısına sistematik cevap verdiklerini belirterek, bununla Kiev'in saldırı kapasitesini azaltmayı amaçladıklarını ve sonuç aldıklarını söyledi.
Peskov, TASS haber ajansına Ukrayna'nın St. Petersburg şehrine yaptığı İHA saldırılarını değerlendirdi.
Moskova'nın Kiev'in eylemlerine sistematik ve geniş çaplı saldırılarla sürekli yanıt verdiğini kaydeden Peskov, "Bu saldırılar, esasen Kiev rejiminin saldırı kapasitesini azaltmayı amaçlayan saldırılardır." dedi.
Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sonuç verdiğini vurgulayan Peskov, "(Kiev yönetiminin) Son can çekişme belirtilerine tanık oluyoruz. Kiev rejimi direniyor. Ancak bu olayların gidişatını değiştiremez." ifadelerini kullandı.
Rus yetkililer, Ukrayna'nın St. Petersburg kenti ile Leningrad bölgesine yoğun İHA saldırıları düzenlediğini, saldırılarda petrol terminali ile teknoloji şirketi VK'ye ait veri merkezinin hedef alındığını bildirmişti.