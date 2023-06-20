Peru'nun Ankara Büyükelçisi Diaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Peru'nun Ankara Büyükelçisi Cesar Augusto de Las Casas Diaz'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Peru'nun Ankara Büyükelçisi Cesar Augusto de Las Casas Diaz'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Diaz, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Diaz'ın, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel