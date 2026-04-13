Peru'da Devlet Başkanlığı Seçimi İçin Halk Sandık Başında

LİMA, 13 Nisan (Xinhua) -- Peru'nun başkenti Lima'daki bir seçim merkezinde oy kullanan bir seçmen, 12 Nisan 2026.

Peru Devlet Başkanı Jose Balcazar pazar günü ülke vatandaşlarına, yeni devlet başkanı ve kongre üyelerini seçmek için yapılan genel seçimlerde "sakin ve sükunetle" oy kullanma çağrısında bulundu.

30 yılın ardından iki meclisli yasama organına dönüşle seçmenler devlet başkanı, iki başbakan yardımcısı, 60 senatör ve 130 Temsilciler Meclisi üyesi seçiyor. (Fotoğraf: Mariana Bazo/Xinhua)

