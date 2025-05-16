Pertek'te Zimmet Suçlamasıyla Tutuklama

Pertek'te Zimmet Suçlamasıyla Tutuklama
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı Ruhan Alan, yürütülen soruşturma kapsamında 'zimmet' suçlamasıyla tutuklandı. Bir diğer şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

TUTUKLANDI

Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 'zimmet' suçlamasıyla gözaltına alınan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı ve bir önceki dönem Pertek İlçe Belediye Başkanı Ruhan Alan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında Alan ile birlikte gözaltına alınan Pertek Belediyesi Muhasebe Müdürü Ö.E. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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