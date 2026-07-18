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Pendik'te teknede çıkan yangın hasara neden oldu

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İstanbul Pendik'te bakımı yapılan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle teknede hasar oluştu.

İstanbul Pendik'te bakımı yapılan teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pendik sahilindeki marinada bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, yangın nedeniyle teknede hasar oluştu. ???????

Kaynak: AA / Adem Koç
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