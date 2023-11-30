Pendik'te Otomobil ile Kamyon Çarpışması Trafik Yoğunluğuna Neden Oldu
İstanbul Pendik'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu yolda trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda hasar meydana gelirken, çekicinin araçları kaldırmasının ardından trafik akışı normale döndü.
İstanbul Pendik'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu yolda trafik yoğunluğu yaşandı.
Pendik-Kurtköy bağlantı yolunda, Sabiha Gökçen Havalimanı istikametine seyreden, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 16 PB 067 plakalı kamyon ile 34 DID 706 plakalı otomobil tünel çıkışında çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Araçlarda hasar meydana gelirken yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Çekicinin araçları kaldırmasının ardından trafik akışı normalde döndü.