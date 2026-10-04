Pendik'te D-100'de otomobil şerit değiştirirken cipe çarptı, kaza kameraya yansıdı

Pendik'te D-100'de otomobil şerit değiştirirken cipe çarptı, kaza kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pendik'te D-100 kara yolunda seyreden bir otomobil şerit değiştirdiği sırada aynı istikamette ilerleyen cipe yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan cip sağ şeride savruldu ve bariyere çarparak durdu; o anlar başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Pendik'te seyir halindeki otomobilin şerit değiştirirken cipe çarptığı anlar başka bir araç kamerasınca kaydedildi.
D-100 kara yolunda seyir halinde olan bir otomobil şerit değiştirdiği sırada aynı istikamette ilerleyen cipe yandan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan cip sağ şeride doğru savruldu.
Bariyere çarparak durabilen cipte hasar oluştu.
Kaza, aynı yolda seyir halinde olan başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, seyir halinde olan otomobilin hızla şerit değiştirirken aynı iskitamette ilerleyen cipe yandan çarptığı ve cipin sağ şeride doğru savrulduğu anlar yer alıyor.