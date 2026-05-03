Pendik'te 1 kişinin yaralandığı kazanın ardından kaçan sürücüye para cezası
Pendik'te 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından kaçan sürücüye 126 bin lira idari para cezası verildi.
Kavakpınar Mahallesi Kemer Caddesi'nde dün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza sonrası kaçan sürücü A.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "kaza yerini terk etmek" ve "ehliyetsiz araç kullanmak" maddelerinden 126 bin lira idari para cezası uygulandı.
Sürücü A.A. işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür