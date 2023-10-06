Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: 1 şehit
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Milli Savunma Bakanlığı, 30 Eylül'de teröristlerin taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak'ın şehit olduğunu duyurdu.
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 30 Eylül 2023 tarihinde teröristlerce yapılan taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak'ın şehit oldu.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINDAYDI
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 30 Eylül 2023 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Uzm. Çvş. Recep Parlak'ın tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen, 5 Ekim tarihinde şehit olduğunu duyurdu.
"ASİL MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLERİM"
MSB tarafından Bakan Yaşar Güler'in imzasıyla yapılan açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız, 5 Ekim 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" denildi.