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Peker'in "Tek mal varlığım" dediği Beykoz'daki lüks villa, Milli Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'ne devredildi

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in "tek mal varlığım" dediği İstanbul Beykoz'da bulunan lüks villa Milli Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'ne devredildi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz Korusu sınırları içinde yer alan konutunun da içinde bulunduğu arazi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne devredildi.

Peker'in 'Tek mal varlığım' dediği Beykoz'daki lüks villa, Milli Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'ne devredildi

"PEKER EMLAK BARIŞINDAN FAYDALANIP ÖDEMELERİNİ YAPTI"

Peker'in 2018 yılında çıkan imar barışından faydalanmak için başvurduğunu ve gerekli ödemeleri yaptığını belirten avukatı, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Müvekkilim her yurttaş gibi emlak barışından faydalanıp ödemelerini yaptı. Ancak öyle bir hile yapılmış ki evin sağ ve solundaki konutlar bu barıştan faydalanırken Peker'e ait olan evi milli parklar alalına dahil etmişler.

Peker'in 'Tek mal varlığım' dediği Beykoz'daki lüks villa, Milli Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'ne devredildi

"NEDEN BAŞVURUMUZU KABUL ETTİNİZ?"

Müvekkilim 25 yıldır bu ev için vergilerini ödüyor. Evin tapusunu alacakken milli park ve bahçelere kayıt yaptıklarını öğrendik. 'Milli parklara ait olan yerler emlak barışından faydalanamaz' diyorlar... O halde neden başvurumuz kabul edildi. Ödeme alındı, kazanılmış hakkımızın elimizden alınmasına karşı gerekli yasal adımları atacağız."

Haberler.com - Güncel

Milli Park Müdürlüğü Sedat Peker Beykoz Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

ismail bey :

Kaçak villada oturup, milliyetçilik şerbeti sat.

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ismail bey :

Vergide verse, sonuçta kaçak mış.

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