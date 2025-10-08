Pehlivanköy Kaymakamı Din Görevlileriyle Bir Araya Geldi
Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Yıldız, İlçe Müftüsü Ahmet Akkan ve din görevlilerini kabul ederek Din Görevlileri Haftası'nı kutladı. Ayrıca, Kırklareli'nde anne adaylarına normal doğumun faydalarını anlatan bir bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.
Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Yıldız, İlçe Müftüsü Ahmet Akkan ve din görevlilerini makamında kabul etti.
Yıldız, Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldız, tüm din görevlilerine çalışmalarında başarı diledi.
Anne adayları bilgilendirildi
Kırklareli'nde "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında anne adayları bilgilendirildi.
İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığınca alışveriş merkezinde kurulan stantta, bebek ve anneler için normal doğumun faydalarının yer aldığı broşür dağıtıldı.
Anne adayları normal doğumun avantajları, anne sütü ve emzirmenin önemi hakkında bilgi verildi.
