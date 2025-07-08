Peggy Gou, İki Yıl Aradan Sonra İstanbul'da Konser Verecek

Güney Koreli müzisyen Peggy Gou, iki yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek.

Hit parçalarıyla dinleyicilerin beğenisini kazanan Gou, Isolate ve Maestro Musics ortaklığıyla 2 Ağustos'ta Bonus Parkorman'da sahnede olacak.

Gou, Lenny Kravitz ve Kylie Minogue'un da aralarında olduğu sanatçılarla müzikal işbirlikleri yaptı, global markaların kampanyalarında yer aldı.

Konserin biletleri saat 19.00 itibarıyla "www.isolatetickets.com" adresinden satışa sunulacak.