Pegasus'tan açıklama: Mobil biniş kartı kullanımı ile ilgili çıkan haberler doğru değil

PEGASUS Havayolları, Schengen vizesiyle Avrupa'ya seyahat edecek yolcular için mobil biniş kartlarının geçici olarak devre dışı bırakıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinin sanal medya hesabından yapılan duyuruda, "Değerli Misafirlerimiz, Schengen vizesi ile seyahat edecek misafirlerimizin mobil biniş kartı kullanımıyla ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mobil biniş kartı kullanım koşullarımızda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır" denildi.

