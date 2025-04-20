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Pazarcıyı Öldüren Şüpheli Irak'a Kaçarken Yakalandı

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Mardin'in Savur ilçesinde pazarcı İzzettin Cebeci'yi boğazını keserek öldüren A.T. isimli şüpheli, Habur Sınır Kapısı'nda Irak'a kaçarken yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

1) PAZARCIYI BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ, SINIR KAPISINDA YAKALANDI

MARDİN'in Savur ilçesinde pazarcı İzzettin Cebeci'yi (40) boğazını keserek öldürdüğü tespit edilen A.T. (41), Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a kaçarken yakalandı.

Midyat'ın Yolbaşı Mahallesi'nde oturan ve halk pazarlarında meyve-sebze satarak geçimini sağlayan İzzettin Cebeci, dün pazarın kurulduğu Savur ilçesine bağlı kırsal İçören Mahallesi'ne geldi. Burada tezgahını açan ve bir süre satış yapan Cebeci, öğle saatlerinde pazarın kurulduğu alana yakın camiye gitti. İzzettin Cebeci dönmeyince arkadaşları telefon açtı ama ulaşamadı. Bunun üzerine pazarcı arkadaşları, gittikleri cami tuvaletinde Cebeci'yi boğazı kesilmiş halde buldu. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cebeci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ORTAK OPERASYON

İzzettin Cebeci'nin cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayet şüphelisinin A.T. olduğunu belirledi. Şüphelinin Şırnak'a kaçtığını ve Irak'a gideceği bilgisine ulaşan jandarma, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini bilgilendirip, ortak operasyon düzenledi. A.T., Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçerken yakalandı.

A.T.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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