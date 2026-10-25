Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Pavarotti'nin son öğrencisi tenor Deniz Leone 9 Aralık'ta AKM'de konser verecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tenor Deniz Leone, İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliği ve Puccini Vakfı işbirliğiyle 9 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verecek. Pavarotti'nin son öğrencisi olarak tanınan Leone, İtalya'da edindiği birikimi sanatseverlerle buluşturacak.

İtalyan opera geleneğini İstanbul'a taşıyacak tenor Deniz Leone, İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliği ve Puccini Vakfı işbirliğiyle 9 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) konser verecek.

Konserde Leone, İtalya'da aldığı eğitimi ve dünyaca ünlü tenor Luciano Pavarotti ile çalıştığı dönemde edindiği sanatsal birikimi sanatseverlerle buluşturacak.

Pavarotti'nin son öğrencisi olarak tanınan Leone, sanatçının hayatının son iki yılında birlikte çalıştığı isimler arasında yer aldı.

İtalya'nın büyük bestecilerinden Giacomo Puccini'nin sanatsal mirasını yaşatmak, eserlerini korumak ve genç sanatçıları desteklemek amacıyla faaliyet gösteren Puccini Vakfı ile İtalya Büyükelçiliğinin ortaklaşa düzenlediği konserin, Türkiye ile İtalya arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Malatya'da anne ve kızı KPSS'ye aynı okulda girdi! Kızı hazırlıkta annesine yardım etti

Anne ve kızı KPSS'de aynı okula düştü! Belgeye bakınca şaşırdılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da zehir tacirlerine peş peşe operasyonlar! Ortaya çıkan tablo çarpıcı

Başkentte peş peşe operasyonlar! Ortaya çıkan tablo çarpıcı
Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı

Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
Real Madrid'in yıldızı Courtois Barcelona maçında yok

Barcelona maçının kadrosundan çıkarıldı
Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı

Dev maça saatler kala Mourinho'dan ses getirecek Arda Güler kararı
Bulgaristan'da seçim heyecanı! Edirne ve Tekirdağ'da sandıklar kuruldu

2 ilimizde seçim heyecanı! Vatandaşlar soluğu sandıklarda aldı
2 yıldır süren protestoların ardından Sırbistan sandık başında

Görüntü bugün kaydedildi! Kuyruğun sonu görünmüyor
1. Lig'de inanılmaz maç! 90. dakikadan sonra neler oldu neler

1. Lig'de inanılmaz maç! 90. dakikadan sonra neler oldu neler