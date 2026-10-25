Pavarotti'nin son öğrencisi tenor Deniz Leone 9 Aralık'ta AKM'de konser verecek

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İtalyan opera geleneğini İstanbul'a taşıyacak tenor Deniz Leone, İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliği ve Puccini Vakfı işbirliğiyle 9 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) konser verecek.

Konserde Leone, İtalya'da aldığı eğitimi ve dünyaca ünlü tenor Luciano Pavarotti ile çalıştığı dönemde edindiği sanatsal birikimi sanatseverlerle buluşturacak.

Pavarotti'nin son öğrencisi olarak tanınan Leone, sanatçının hayatının son iki yılında birlikte çalıştığı isimler arasında yer aldı.

İtalya'nın büyük bestecilerinden Giacomo Puccini'nin sanatsal mirasını yaşatmak, eserlerini korumak ve genç sanatçıları desteklemek amacıyla faaliyet gösteren Puccini Vakfı ile İtalya Büyükelçiliğinin ortaklaşa düzenlediği konserin, Türkiye ile İtalya arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA