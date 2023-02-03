Paulo Coelho: Simyacı'nın Çince Çizgi Roman Olarak Yayımlanmasından Gurur Duydum

Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun uluslararası alanda en çok satan kitabı "Simyacı"nın Çince çizgi roman versiyonu Çin'de yayınlandı.

Yakın zamanda video bağlantısı yoluyla Xinhua'ya konuşan Coelho, eserinin Çince çizgi roman versiyonunun çok güzel dizayn edildiğini ve yayımlanmasından gurur duyduğunu belirterek Çin'e teşekkürlerini iletti. Coelho romanının Çin'de ve genel olarak dünyada daha fazla okuyucuya ulaşmasını beklediğini de sözlerine ekledi.

Brezilyalı yazar, okuyucularla daha fazla etkileşim kurmayı umarak Çin sosyal medya ağlarında hesaplar açtı.

SES (Portekizce): PAULO COELHO, Brezilyalı yazar:

"Bazı yayıncılar çizgi roman versiyonunun yayın hakkını satın alacaklar. Daha sonra çizgi roman başka ülkelerde Çince'den farklı dillere çevrilecek.

Çinli okuyucularla çok daha fazla etkileşime sahip olmak istiyorum çünkü Çin halkına, onların odaklanma yeteneklerine, Çin kültürüne, Çin'deki her şeye ve Çin'in kendisine derin bir saygı duyuyorum."

Paulo Coelho, dünya çapında en çok okunan yazarlardan biri olarak kabul ediliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Rio de Janeiro'dan bildiriyor.(XHTV)