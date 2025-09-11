Haberler

Patnos'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapatıldı.

H.D'nin kullandığı 06 BAV 456 plakalı otomobil, Ağrı-Van kara yolu SGK mevkisinde kontrolden çıkarak tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / İdris Emre Savman - Güncel
