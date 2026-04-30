Parlamento Muhabirleri Derneği: "Bir Milletvekilinin Gazeteci Arkadaşımıza Karşı Sergilediği Tavrı Basın Özgürlüğüne Saldırı Olarak Kabul Ediyoruz"

Güncelleme:
(TBMM) - Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD), dün AK Parti Grup toplantısı sırasında Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir gazeteciye yönelik fiziki müdahalesine ilişkin, "Bir milletvekilinin gazeteci arkadaşımıza karşı sergilediği tavrı basın özgürlüğüne saldırı olarak kabul ediyoruz. Bu ve benzeri olayların bir daha tekrarlanmaması en büyük temennimizdir" açıklamasında bulundu.

PMD, dün AK Parti Grup toplantısı sırasında bir muhabirin Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili soru sormak ve bunu kayıt almak isterken fiziksel müdahale ile karşılaşmasına tepki gösterdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TBMM'de AK Parti Grup toplantısı sırasında Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine soru sormak isteyen bir kadın gazeteci arkadaşımıza yönelik fiziki müdahalesi kabul edilemez. Gazetecinin en temel görevi soru sormaktır. Soruya muhatap olanın ise yanıt vermeme hakkı doğal olarak vardır. Ancak tam da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup kürsüsünden basın özgürlüğü ile ilgili mesajlar verdiği bir günde, bir milletvekilinin gazeteci arkadaşımıza karşı sergilediği tavrı basın özgürlüğüne bir saldırı olarak kabul ediyoruz. Bu ve benzeri olayların bir daha tekrarlanmaması en büyük temennimizdir."

Kaynak: ANKA
