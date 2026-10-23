Paris'te protestolar nedeniyle Louvre dahil kültürel mekanlar cumartesi kapalı olacak

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PARİS, 23 Ekim (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'te cumartesi günü düzenlenmesi beklenen protesto gösterileri nedeniyle aralarında Louvre Müzesi'nin de bulunduğu birçok kültürel mekan kapalı olacak.

Fransa Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Orsay Müzesi, Picasso Müzesi, Orangerie Müzesi ve Grand Palais de ziyarete kapatılacak.

Grand Palais'te düzenlenen ve hafta sonu boyunca açık kalması planlanan uluslararası çağdaş sanat fuarı Art Basel de cuma akşamı erken saatlerde sonlandırılacak.

Bakanlık, ilgili tüm kurumlara ziyaretçi ve personel güvenliğinin sağlanması ve sanat eserlerinin korunması için gerekli tüm önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Fransa genelinde geçen cumartesi günü yapılan protestolara yaklaşık 550.000 kişi katıldı. Fransa İçişleri Bakanlığı'nın pazar günü açıkladığı verilere göre, protestolarda toplam 2.397 kişi tutuklanırken, 7'si ağır olmak üzere toplam 997 polis ve jandarma yaralandı.

Kaynak: Xinhua