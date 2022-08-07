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Paris'in her ayın ilk pazarı trafiğe kapatılan alanları yürüyüşseverleri memnun etti

Paris'in her ayın ilk pazarı trafiğe kapatılan alanları yürüyüşseverleri memnun etti

Paris'in her ayın ilk pazarı trafiğe kapatılan alanları, yürüyüşseverlerin yüzünü güldürdü.

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Paris'in her ayın ilk pazarı trafiğe kapatılan alanları, yürüyüşseverlerin yüzünü güldürdü.

Paris Belediye sitesindeki bilgilere göre, Paris'in 1. ve 4. bölgeleri arası yanı sıra Şanzelize Caddesi her ayın ilk pazarı araçlara kapalı oluyor.

Ayın ilk pazarı 7-8 saat araç trafiğine kapalı olan alanlarda, Paris kenti sakinleri ve turistler, bu sürede yaya olarak ya da bisiklet, paten veya skuter ile gezebiliyor.

2016'ta ilk olarak Şanzelize Caddesi'nde yürürlüğe giren uygulama başkentin başka bölgelerine genişletildi. Bu ay uygulama, 7 Ağustos'a denk geldi.

Turistler uygulamadan memnun

Macaristan'da yaşayan Filistinli Sahar Shaqra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatil için geldiği Paris'te Şanzelize Caddesi'nin araçlara kapatılmış olmasının iyi bir fikir olduğunu söyledi.

Shaqra, araçlar olmadan yayaların kolaylıkla yürüyebildiğini ve bunun kazaları önlediğini dile getirdi.

İspanyol turist İrati Laraudo, dünyanın kötü bir durumda olduğuna işaret ederek, "Arabasız bir günün güzel bir fikir olduğunu düşünüyorum." dedi.

Laraudo, bu uygulamayı başka kentlerin de denemesinin iyi olacağını söyledi.

AA / Esra Taşkın - Güncel

Şanzelize Caddesi Tragger Paris Güncel Haberler

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