Papua Yeni Gine'de Heyelan: 20 Ölü, Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
Papua Yeni Gine'nin Enga eyaletinde meydana gelen heyelan sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgedeki can kaybının artma ihtimali bulunuyor.
Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'nin Enga eyaletindeki köyde meydana gelen heyelanda ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin toprak altında kaldığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre eyaletin Wapenmanda Bölgesi'ne bağlı Kukas köyünde toprak kayması oldu.
Heyelanda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, can kaybının artabileceği bildirildi.
Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten yetkililer, bölge sakinlerinin kendi imkanlarıyla kayıplara ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.
Papua Yeni Gine'nin kuzeybatısındaki Enga iline bağlı Kaokalam köyünde 24 Mayıs 2024'te toprak kayması meydana gelmişti.
Hükümet, heyelanda toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini bildirilmiş ve Birleşmiş Milletlerden (BM) yardım talebinde bulunmuştu.