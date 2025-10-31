Haberler

Papua Yeni Gine'de Heyelan: 20 Ölü, Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Papua Yeni Gine'nin Enga eyaletinde meydana gelen heyelan sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgedeki can kaybının artma ihtimali bulunuyor.

Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'nin Enga eyaletindeki köyde meydana gelen heyelanda ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin toprak altında kaldığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre eyaletin Wapenmanda Bölgesi'ne bağlı Kukas köyünde toprak kayması oldu.

Heyelanda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, can kaybının artabileceği bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten yetkililer, bölge sakinlerinin kendi imkanlarıyla kayıplara ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.

Papua Yeni Gine'nin kuzeybatısındaki Enga iline bağlı Kaokalam köyünde 24 Mayıs 2024'te toprak kayması meydana gelmişti.

Hükümet, heyelanda toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini bildirilmiş ve Birleşmiş Milletlerden (BM) yardım talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı

İmamoğlu'nun en yakınındaki isim de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Elektrik tüketiminde yeni düzenleme! Limitleri aşanlara devlet desteği kesiliyor

Elektrikte yeni düzenleme! O abonelere devlet desteği kesiliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Su konusunda ciddi tedbirler almalıyız

Hızla yaklaşan tehlikeyi işaret etti: Ciddi tedbirler almalıyız
Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler

Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler
Benzine gece yarısı 1 lira 14 kuruşluk zam

Araç sahiplerine kötü haber! Gece yarısı okkalı bir zam geldi
KYK yurdunda kahreden ölüm! Ardında bıraktığı not intihar şüphesini artırıyor

KYK yurdunda kan donduran olay! Bıraktığı not o şüpheyi artırıyor
Türkiye'de gol makinesi olan Kabongo Kasongo toprak sahaya kadar düştü

Türkiye'de gol makinesiydi! Toprak sahaya kadar düştü
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...

Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.