Papa 14. Leo'nun İstanbul Ziyareti İçin Güvenlik Önlemleri Alındı
Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a gelmesi planlanan Papa 14. Leo'nun yarın sabah ziyaret etmesi beklenilen, Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nin çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel