Papa 14. Leo akciğer kanseri ameliyatı sonrası bugün Gemelli'den taburcu edilecek

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Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun 13 Ekim'de akciğerindeki kitlenin (nodül) alınması için geçirdiği operasyonun ardından bugün hastaneden taburcu edileceği bildirildi.

Roma'daki Gemelli Hastanesinde geçen salı günü akciğerinden operasyon geçiren ve akciğer kanseri tanısı konulan Papa'nın sağlık durumuna ilişkin bugün Vatikan Basın Ofisinden peşpeşe yazılı açıklamalar yapıldı.

İlk açıklamada, "Bu sabah yapılan kan testleri, çekilen göğüs röntgenleri ve klinik durumunun değerlendirilmesi sonucunda Papa'nın taburcu edilmeye uygun olduğuna karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Vatikan'dan yapılan ikinci açıklamada da "Doktorların bu sabahki değerlendirmelerine göre Papa 14. Leo, sağ akciğer ameliyatı için tedavi gördüğü Gemelli Hastanesinden bugün taburcu edilecek. Öğleden sonra erken saatlerde hastaneden ayrılacak ve Vatikan'a dönecek." bilgisi verildi.

Papa 14. Leo'nun, geleneksel pazar duasını da yarın yine her zaman olduğu gibi Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden yapacağı belirtildi.

Papa, 11 Ekim'de ameliyat olacağını açıklamıştı

Papa 14. Leo, 11 Ekim'de Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duası sırasında "Doktorlar, akciğerimde bir kitle tespit etti. Doktorlar müdahalenin uygun olduğuna inanıyor ve bu nedenle onların tavsiyesi üzerine nodülü aldırmak için ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat, önümüzdeki birkaç gün içinde yapılmak üzere planlandı. Manevi yakınlığınız için teşekkür ediyor ve kendimi dualarınıza emanet ediyorum." demişti.

Vatikan'dan 13 Ekim'deki ameliyatın ardından yapılan yazılı açıklamada, 90 dakikalık operasyonun başarılı geçtiği belirtilerek, "Papa'nın sağ akciğer alt lobu, video destekli radikal cerrahi uygulanarak çıkarıldı. Ameliyat öncesi testlerde şüphelenildiği gibi yapılan histolojik inceleme akciğer adenokarsinomu tanısını doğruladı." ifadesi kullanılmıştı.

Vatikan, ameliyattan önce de Papa'nın iyileşmesi için 20 Ekim'e kadar bütün programlarının iptal edildiğini duyurmuştu.

Bu arada, basındaki haberlerde, Papa'nın 6-17 Kasım'da Uruguay, Arjantin ve Peru'yu kapsayan Güney Amerika gezisini iptal etmemek için hemen ameliyat olma kararı aldığı kaydedilmişti.

Vatikan'ın önceki devlet başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan 2025'te vefatının ardından Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'da 8 Mayıs 2025'teki Konklav'da (Papalık Seçimi) Papa olarak seçilen dönemin kardinali ABD'li Robert Francis Prevost, "Papa 14. Leo" ismini almıştı.

Kaynak: AA