Paolo Sorrentino'ya 'Saraybosna'nın Kalbi' Onur Ödülü

Paolo Sorrentino'ya 'Saraybosna'nın Kalbi' Onur Ödülü
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Bu yıl 31'incisi düzenlenecek Saraybosna Film Festivali'nde, ünlü İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino, sinema sanatına verdiği katkılardan ötürü 'Saraybosna'nın Kalbi' Onur Ödülü ile onurlandırılacak. Sorrentino, festivalde hayranlarıyla bir araya gelerek soruları yanıtlayacak.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 15-22 Ağustos'ta düzenlenecek 31. Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü, İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino'ya takdim edilecek.

SFF'den yapılan yazılı açıklamada, Saraybosna'da bu yıl 31'incisi gerçekleşecek festivalin "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülüne sinema sanatına verdiği katkılardan ötürü Sorrentino'nun layık görüldüğü ifade edildi.

Festival kapsamında İtalyan yönetmenin tüm filmlerinin gösterileceği belirtilen açıklamada, Sorrentino'nun Saraybosna'da hayranlarıyla bir araya geleceği ve sinemaya dair merak edilen sorulara yanıt vereceği aktarıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Sorrentino, "Bu prestijli ödülü alacak olmamdan son derece mutluyum. Saraybosna'da sizlerle birlikte olmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sorrentino'nun 2024 yapımı son filmi, "Parthenope" 77. Cannes Film Festivali'nde gösterilmişti.

Festival, savaşın izlerini silmek için başlatıldı

Bosna Hersek'te savaşın izlerini silmek amacıyla düzenlenen ve çeyrek asırdır devam eden festival, dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

SFF'nin en özel ödülü olan "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü, 2010'da Morgan Freeman, 2011'de Angelina Jolie, 2016'da Robert de Niro, 2017'de Oliver Stone, 2018'de Nuri Bilge Ceylan, 2019'da Tim Roth, 2021'de Wim Wenders, 2022'de Ruben Östlund, Jesse Eisenberg ve Mads Mikkelsen'a, 2023'te de Charlie Kaufman, 2024'te Meg Ryan'a takdim edildi.

Festivale, bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar dünyaca ünlü isimler katılırken, çok sayıda Türk yapımı da festivalde ödül aldı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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