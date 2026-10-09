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Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi, tsunami uyarısı verildi

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USGS'e göre, Panama'nın güney ucuna yakın Pitaloza Arriba bölgesinde 7,7 büyüklüğünde deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi. Başkent Panama City'de de hissedilen depremin ardından doğu Pasifik'te kıyısı bulunan bölgeler için tsunami uyarısı verildi.

Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamaya göre, Panama'nın güney ucuna yakın Pitaloza Arriba bölgesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Başkent Panama City'de de hissedilen depremin ardından doğu Pasifik'te kıyısı bulunan bölgeler için tsunami uyarısı verildi.

Kaynak: AA
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