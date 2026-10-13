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Panama'da 6,1 büyüklüğündeki depremde ilk tespitlere göre can veya mal kaybı olmadı

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Panama'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. USGS, merkez üssünün Rio Grande kentinin 18 kilometre batısında, derinliğin ise 10 kilometre olduğunu bildirdi; sivil savunmanın ilk tespitlerine göre can veya mal kaybı yok.

Orta Amerika ülkesi Panama'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün başkent Panama'ya yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Rio Grande kentinin 18 kilometre batısında olduğunu bildirdi.

Depremin derinliğinin 10 kilometre, büyüklüğünün ise 6,1 olduğu kaydedildi.

Sivil savunma ekiplerinin ilk tespitlerine göre, deprem herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadı.

Panama'da 9 Ekim'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 30 kişi yaralanmış, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı.

Kaynak: AA
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