Pamukova'da minibüsün çarptığı 10 koyun telef oldu
AA - İsmail Timur Çetintaş - Güncel
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde minibüsün çarptığı 10 küçükbaş hayvan telef oldu.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde minibüsün çarptığı 10 küçükbaş hayvan telef oldu.
Çardak Mahallesi mevkisinde seyreden S.Ö. idaresindeki 54 B 5300 plakalı minibüs, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede 10 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.
AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel