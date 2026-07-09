Sakarya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında bir prefabrik evde hasar oluştu.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Şeyhvarmaz Mahallesi Değirmen mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce ormanlık alana ve meyve bahçelerine sıçramadan söndürülen yangında bölgedeki Y.D'ye ait prefabrik evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş