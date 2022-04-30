Pamukova'da kaçak av yapan kişilere para cezası

PAMUKOVA, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde su ürünleri avı yasağına uymayan 2 kişiye idari para cezası verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avlanmanın önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerde, Sakarya Nehri Çardak Mahallesi mevkisinde motorlu kayık ve kasnak ağ ile balık avlanıldığını tespit etti.

Durumun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesine bildirilmesi üzerine ekipler, suda içerisinde balıklar bulunan kasnak ağları ele geçirdi.

Yasağa uymayan M.K. ile A.T'ye ilgili kanun maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.