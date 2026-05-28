Erzurum'da 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
Erzurum Palandöken'de iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Toparlak Mahallesi'nde dün iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürdü.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Talha Koca