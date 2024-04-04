Pakistan MİLGEM projesi kapsamında inşa edilen PNS Babur korveti personeli iftar yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan MİLGEM projesi kapsamında İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilen PNS Babur korveti personelinin ve leventlerin iftar yaptığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pakistan MİLGEM projesi kapsamında İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilen, test ve eğitimlerinin son aşamasında bulunan PNS Babur (280) korveti personeli ve leventlerimiz birlikte iftar yaptı." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, iftar yemeğine dair fotoğraflara da yer verildi.