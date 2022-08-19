Pakistan'daki Sel Felaketinde En Az 14 Kişi Öldü, 14 Kişi Yaralandı Güncel Haberler HAYDARABAD, 19 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın Haydarabad kentinde sel basmış bir bölge görülüyor, 18 Ağustos 2022. HAYDARABAD, 19 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın Haydarabad kentinde sel basmış bir bölge görülüyor, 18 Ağustos 2022. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu (NDMA) Çarşamba akşamı, ülkede son 24 saat içinde şiddetli muson yağmurlarının tetiklediği ani sel ve yağmurla ilgili diğer olaylarda en az 14 kişinin öldüğünü, 14 kişinin de yaralandığını bildirdi. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Haydarabad Pakistan Güncel Haberler

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